Дерипаска назвал запуск третьего официального средства платежа в России важнее полета Гагарина
Российский бизнесмен с состоянием 4,9 млрд долларов Олег Дерипаска назвал событие важнее полета Юрия Гагарина в 1961 году. Речь идет о запуске третьего официального средства платежа в России наряду с наличными и безналичными деньгами.
Дерипаска заявил, что важнее первого полета в космос может быть только запуск цифрового рубля. Эта форма национальных денег нужна была еще два года назад, считает бизнесмен.
«В следующем году... уже просто позорно будет не запустить», - заметил Дерипаска. Его слова приводит телеканал «360».
Полноценный запуск цифрового рубля должен состояться до 2030 года. Тестирование соответствующей платформы начнется в 2022-м. К эксперименту подключились 12 банков.
Ранее Дерипаска предсказал еще две тяжелые волны коронавируса. По его мнению, это связано с отказом стран от локдауна и закрытия границ.