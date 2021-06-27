Дело - табак. В России рост цен на сигареты продолжится
В России с 1 июля минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля. В этот же день вступит в силу запрет на продажу немаркированного табака и других табачных изделий.
В стране единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует с 1 апреля этого года. При этом до этой даты разрешалось продавать остатки продукции дешевле, если она была закуплена до момента установления ЕМРЦ.
Точно так обстоят дела с маркировкой для других табачных изделий: курительного табака, сигар, табака для кальяна и так далее.
В России обязательная маркировка стала действовать год назад, однако продавцы могли реализовывать товар до 1 июля этого года.
В этом году акцизы на табачную продукцию выросли на 20% и в среднем пачка сигарет подорожает на 20 рублей, пишет ФАН.