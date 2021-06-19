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Экономика
Брак по прививке: губернатор Нижегородской области взялся за ЗАГСы
19 июня, 2021 17:37
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин распорядился ввести новый порядок регистрации браков в региональных ЗАГСах.
Теперь, чтобы жениться, граждане должны будут предоставить справку о прививке от коронавируса, результаты теста на антитела и ПЦР.
Кроме того, по данным gazeta.ru, также будет ограничено количество присутствующих на церемонии. Не более 20 человек в зале.
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