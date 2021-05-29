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Экономика
Больше никаких угольков: Генсек ООН обратился к мировой общественности
29 мая, 2021 18:05
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Mark Garten/UN Photo/Globallookpress
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом в адрес стран «Большой семерки». Лидера организации беспокоит добыча угля в мире.
Гуттереш убежден, что мировые лидеры, вслед за Южной Кореей, должны прекратить финансирование добычи угля и перевести инвестиции в возобновляемые источники энергии.
«Это также означает прекращение финансирования добычи угля внутри страны и за рубежом и постепенный отказ от его использования», — цитирует главу Организации Объединенных Наций РБК.
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