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Более десятка уроженцев СССР заняли свое место в финансовом пантеоне Британии

Кирилл Савушкин
21 мая, 2021 13:24
1 мин
Кирилл Савушкин
21 мая, 2021 13:24
1 мин
Frank Hoermann/SVEN SIMON/Globallookpress
Frank Hoermann/SVEN SIMON/Globallookpress

Новый рейтинг самых богатых жителей Великобритании открыл общественности 15 уроженцев СССР, приумноживших свое многомиллиардное состояние, сидя в Соединенном Королевстве.

Среди россиян наивысшую точку занял небезысвестный Алишер Усманов с состоянием в 18.4 млрд долларов. Ненамного ниже разместился Роман Абрамович с состоянием в 15.4 млрд долларов.

Ну а весь рейтинг возглавил выходец из Одессы Леонард Блаватник, чьи интересы в добыче ископамемых, недвижимости и медиа принесли ему состояние размером более чем в 32 млрд долларов.

В рейтинг также вошли совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, основатели игровой студии Playrix братья Бухманы, руководитель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский, а также вдова бывшего мэра Москвы Елена Батурина, сообщает Lenta.ru.

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