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Экономика

Богатым иностранцам будут выдавать дающие преимущество «золотые паспорта»

Артем Денисов
14 апреля, 2021 06:48
1 мин
Артем Денисов
14 апреля, 2021 06:48
1 мин
Global Look Press
Global Look Press

В российской правительственной комиссии одобрили проект закона Минэкономразвития об упрощенной процедуре получения гражданства РФ в обмен на инвестиции.

Инициативу о «золотых паспортах» должны поддержать в кабмине России, а затем и депутаты Госдумы. В случае одобрения документа, инвесторы и их семьи смогут получать вид на жительство в России, минуя разрешение на временное проживание.

Как отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов, подобная практика широко применяется в США, на Кипре, в Венгрии и Испании, пишут «Известия».

Российский паспорт опустился на три позиции в международном рейтинге, составляемом швейцарской компанией Henley&Partners, и оказался на 51-м месте. С российским гражданством можно посетить 118 стран без визы.

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