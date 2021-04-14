Богатым иностранцам будут выдавать дающие преимущество «золотые паспорта»

Экономика

В российской правительственной комиссии одобрили проект закона Минэкономразвития об упрощенной процедуре получения гражданства РФ в обмен на инвестиции.

Инициативу о «золотых паспортах» должны поддержать в кабмине России, а затем и депутаты Госдумы. В случае одобрения документа, инвесторы и их семьи смогут получать вид на жительство в России, минуя разрешение на временное проживание.

Как отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов, подобная практика широко применяется в США, на Кипре, в Венгрии и Испании, пишут «Известия».

Российский паспорт опустился на три позиции в международном рейтинге, составляемом швейцарской компанией Henley&Partners, и оказался на 51-м месте. С российским гражданством можно посетить 118 стран без визы.