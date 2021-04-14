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Экономика
Богатым иностранцам будут выдавать дающие преимущество «золотые паспорта»
14 апреля, 2021 06:48
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Global Look Press
В российской правительственной комиссии одобрили проект закона Минэкономразвития об упрощенной процедуре получения гражданства РФ в обмен на инвестиции.
Инициативу о «золотых паспортах» должны поддержать в кабмине России, а затем и депутаты Госдумы. В случае одобрения документа, инвесторы и их семьи смогут получать вид на жительство в России, минуя разрешение на временное проживание.
Как отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов, подобная практика широко применяется в США, на Кипре, в Венгрии и Испании, пишут «Известия».
Российский паспорт опустился на три позиции в международном рейтинге, составляемом швейцарской компанией Henley&Partners, и оказался на 51-м месте. С российским гражданством можно посетить 118 стран без визы.
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