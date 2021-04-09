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Экономика

Блокировка Суэцкого канала сыграла на руку России

Лилия Караева
9 апреля, 2021 16:44
1 мин
Лилия Караева
9 апреля, 2021 16:44
1 мин
Северный морской путь
Global Look Press

В последние годы наблюдается рост грузоперевозок по Северному морскому пути. На то есть причина.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», на маршруте невозможны ситуации, подобные блокировке Суэцкого канала. В связи с этим роль Севморпути как альтернативного маршрута может только увеличиться.

Севморпуть является привлекательной трассой для перевозок из Азии в Европу и обратно. Российские ледоколы сейчас преодолевают ледяные торосы толщиной 2,6 метра.

Если в 2014 году объем грузоперевозок по Севморпути составлял 4 миллиона тонн, то в 2018-м - 20 миллионов. По итогам 2020 года по маршруту были перевезены 31,5 тонн грузов.

Строительство самого мощного ледокола в истории началось в России летом 2020 года. Сообщалось, что он сможет преодолевать льды толщиной более 4 метров и обеспечит круглогодичный проход по Севморпути.

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ТЕГИ
Грузоперевозки
Ростов-на-Дону
Севморпуть
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