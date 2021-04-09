Блокировка Суэцкого канала сыграла на руку России

Экономика

В последние годы наблюдается рост грузоперевозок по Северному морскому пути. На то есть причина.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», на маршруте невозможны ситуации, подобные блокировке Суэцкого канала. В связи с этим роль Севморпути как альтернативного маршрута может только увеличиться.

Севморпуть является привлекательной трассой для перевозок из Азии в Европу и обратно. Российские ледоколы сейчас преодолевают ледяные торосы толщиной 2,6 метра.

Если в 2014 году объем грузоперевозок по Севморпути составлял 4 миллиона тонн, то в 2018-м - 20 миллионов. По итогам 2020 года по маршруту были перевезены 31,5 тонн грузов.

Строительство самого мощного ледокола в истории началось в России летом 2020 года. Сообщалось, что он сможет преодолевать льды толщиной более 4 метров и обеспечит круглогодичный проход по Севморпути.