Биткоин-энтузиасты доигрались и потеряли 3.7 млрд долларов

Экономика

Криптовалюты переживают локальный кризис и падение. Больше всего пострадали держатели биткоинов.

По имеющимся данным, вследствие падения курса закрыты позиции 600 тысяч трейдеров. Крупнейшая индивидуальная потеря составила 11.6 млн долларов. Общий урон для пользователей криптобирж составил, в свою очередь, порядка 3.7 млрд долларов.

Падение курса биткоина могло быть продиктовано общим снижением индексов фондового рынка. Катализатором стала новость о возможном двухкратном увеличении налога на богатых в США, сообщает издание «Капитал».

По состянию на 23 апреля флагман криптовалют - биткоин, торгуется ниже 50 тысяч долларов. При этом Ethereum также потерял в цене и сейчас торгуется по цене порядка 2 тысяч долларов.