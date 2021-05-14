Новости – Экономика
Экономика
Без запретов и карантинов: россияне снова могут рвануть в Грецию по зову души
14 мая, 2021 12:57
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Angelos Tzortzinis/dpa/Globallookpress
Власти Греции приняли решение открыть границы для всех привитых от коронавируса, а также обладателей свежих отрицательных тестов. Россия не стала исключением.
По прибытии в страну больше не нужно проходить двухнедельный карантин. Также, начиная с 14 мая, можно свободно перемещаться между регионами Греции.
Как передает telegram-канал «Подъем», с российским руководством активно обсуждается открытие полноценного авиасообщения. На данный момент доступны два рейса в неделю между Москвой и Афинами.
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