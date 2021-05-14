Без запретов и карантинов: россияне снова могут рвануть в Грецию по зову души

Экономика

Власти Греции приняли решение открыть границы для всех привитых от коронавируса, а также обладателей свежих отрицательных тестов. Россия не стала исключением.

По прибытии в страну больше не нужно проходить двухнедельный карантин. Также, начиная с 14 мая, можно свободно перемещаться между регионами Греции.

Как передает telegram-канал «Подъем», с российским руководством активно обсуждается открытие полноценного авиасообщения. На данный момент доступны два рейса в неделю между Москвой и Афинами.