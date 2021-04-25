Без суда: депутат Николай Арефьев рассказал о законопроекте по списанию долгов физлиц

Экономика

В Госдума в скором времени будет внесен законопроект о списании долгов части граждан. Об этом рассказал зампред профильного комитета нижней палаты парламента Николай Арефьев.

«Обещали на следующей неделе внести поправки в закон о банках и банковской деятельности. Это, с одной стороны. С другой стороны, названа очень незначительная сумма — 1,5 млрд рублей примерно», — приводит слова Арефьева издание URA.RU.

По словам Арефьева, пока неизвестно, кому именно будут направлены эти средства. Парламентарий предполагает, что получателями станут наиболее нуждающиеся россияне - многодетные и малоимущие семьи.

Депутат считает, что государство должно компенсировать должникам всю сумму, так как в пандемию многие жители страны остались без доходов.