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Беспрецедентное подорожание красной икры в России зафиксировал Росстат

Кирилл Савушкин
22 мая, 2021 13:58
1 мин
Кирилл Савушкин
22 мая, 2021 13:58
1 мин
Anton Kavashkin/Russian Look/Globallookpress
Anton Kavashkin/Russian Look/Globallookpress

Росстат сообщил о максимальной, за минувшие десять лет, цене на красную икру. Виновато резкое сворачивание производства.

Так, с апреля 202о года на апрель нынешнего, подорожание составило 30%. Непрерывное подорожание идет уже целый год. Сейчас цена за 1 кг составляет 4.7 тысяч рублей.

Причина может крыться, в том числе, на дальнем Востоке, где сейчас добывается на 56% икры меньше, чем в уже далеком 2018 году.

По данным «Коммерсанта», в Росрыболовстве пока не ждут дефицита, упирая на тот факт, что нереализованы еще остатки с 2019 года.

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