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Экономика
Белорусская сторона остановила прокачку нефти из России в направлении Польши
9 июня, 2021 13:25
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Nikolay Gyngazov/Russian Look/Goballookpress
В полдень 9 июня Беларусь остановила прокачку нефти в Польшу. Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Поставки российской нефти будут остановлены на 4 дня. Это связано с проведением регламентных работ на белорусском участке трубопровода «Дружба», сообщает ТАСС.
Других подробностей Демин не сообщил.
Отношения Беларуси и Польши испортились после президентских выборов в республике. Глава Беларуси Александр Лукашенко обвинил соседнюю страну в финансировании митингов.
Отношения между странами ухудшились после майского инцидента с принудительной посадкой самолета в Минске. После него Польша запретила белорусским самолетам летать в своем воздушном пространстве.
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