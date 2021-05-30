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Экономика
Банки заманивают. Россияне набрали огромный объём долгов по банковским картам
30 мая, 2021 09:28
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Россияне стали активно пользоваться банковскими картами с овердрафтом, а задолженность по ним выросла в 3,4 раза.
Количество карт с овердрафтом увеличилось в 2,8 раза, а лимит овердрафта вырос на четверть и составляет в среднем 34,8 тысячи рублей.
Растет и задолженность жителей страны перед банкирами – сейчас она составляет в этом сегменте 639,5 миллиарда рублей.
По словам экспертов, в ближайшее время карты с овердрафтом уйдут с рынка, а их место займут кредитные карты. Рост задолженности они объясняют техническими вопросами, пишет РИА «Новости».
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