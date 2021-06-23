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Экономика
Банк России знает заранее - следующий кризис неизбежен
23 июня, 2021 18:11
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Pixabay
Следующий кризис в России неизбежен. Об этом предупредил зампред Банка РФ Алексей Заботкин.
У регулятора приготовлены необходимые инструменты поддержки экономики и населения на этот случай.
«...Если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом», - сказал эксперт.
Уже принятые в нынешних условиях меры Заботкин назвал «своевременными в качестве антикризисных». Он отметил, что в нужное время их «необходимо прекратить для того, чтобы экономика могла дальше развиваться нормально».
Комментируя ключевую ставку, зампред отметил, что она находится на целесообразном уровне, пишет ТАСС.
Ранее Банк России поднял ее до 5,5%. К этому вынудила инфляция - впервые за пять лет в годововм выражении она превысила 6%.
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