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Банк России заметно поменяет внешний вид «самой неприличной купюры в мире»

Лилия Караева
20 мая, 2021 08:57
1 мин
Лилия Караева
20 мая, 2021 08:57
1 мин
Купюра
Pixabay

Банк России рассекретил новый дизайн 100-рублевых банкнот. Эту купюру в народе называли «самой неприличной в мире» из-за фигуры Аполлона без фигового листка.

О внешнем виде рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Алексеев. По его словам, на купюре будут крупные цифры, обозначающие номинал. Комментируя схожесть с евро, Алексеев заверил, что российские банкноты «оригинальны» и не копируют валюту еврозоны.

Новая сторублевка отличается более ярким цветовым оформлением, пишет «Российская газета». На купюре будут рельефные метки для удобства использования инвалидами.

Купюра посвящена Москве - уйдет в историю фигура Аполлона. Какие достопримечательности поместят на обороте банкноты, пока неизвестно.

Модернизированная купюра поступит в обращение в 2022 году. Следующее обновление готовится для банкнот номиналом в 1000 и 5000 рублей.

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