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Экономика
Авторитетное рейтинговое агентство опасается отключения России от платежных систем
5 июня, 2021 19:52
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Агентство Moody’s выступило с заявлением о том, что существует риск отключения России от платежных систем, в качестве одного из инструментов давления на США.
Вероятность подобного шага хоть и невелика, однако создает неопределенность, говорится в отчете. Подобная угроза рассматривается как «характерная черта кредитного профиля» РФ. Она может напрямую влиять на инвестиционный климат, распределение бюджета, а также экономический рост.
Тем не менее, за Россией остается рейтингм «Baa3» со стабильным прогнозом. По словам министра финансов Антона Силуанова, данный статус говорит об успешном преодолении последствий пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости».
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