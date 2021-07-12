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Экономика
Анна Попова раскрыла новые критерии для массовых мероприятий от Роспотребнадзора
12 июля, 2021 17:27
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новых принципах регулирования массовых мероприятий в стране.
По словам чиновницы, все зависит от ряда показателей. В каждом конкретном регионе будут оцениваться, прежде всего, темпы прироста заболеваемости.
От пяти до десяти сотен участников смогут одномоментно присутствовать при не более, чем десятипроцентном приросте в течение недели. Соответственно, от 1000 до 3000 тысяч участников возможны при менее, чем 5 процентах прироста в течение семи календарных дней.
Как передает ТАСС, для проведения мероприятия с более чем 3000 участников необходимо дождаться отрицательного прироста (спада заболеваемости).
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