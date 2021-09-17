Алексей Миллер назвал сроки исчерпания запасов газа в России
Запасов газа в России хватит на сто лет. Проблем с сырьем в ближайший век не видит глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Бизнесмен отчитался о сроках исчерпания запасов газа на годовом собрании Международного делового конгресса. Заявления Миллера - исключительно положительные. Например, он заметил, что газовые запасы в России «самые крупные в мире».
«И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет», - сказал глава «Газпрома». Его слова приводит ТАСС.
Некоторые месторождения, как, например, на Ямале будут работать еще дольше - до 2132 года.
Прогнозы экс-руководителя Роснедр Евгения Киселева в апреле 2021 были не такие оптимистичные. Говорилось, что запасы газа будут исчерпаны через 60 лет. 15 сентября ведомство сообщило о конце запасов нефти - их осталось на 21 год.