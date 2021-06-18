Новости – Экономика
Экономика
«Аэрофлот» провел акцию для российских «бизнесменов»
18 июня, 2021 12:32
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» принял решение снизить в два раза цену на полеты бизнес-классом по российским регионам.
Пошиковать теперь можно будет на рейсах из Архангельска, Екатеринбурга, Казани и ряда других городов в южном направлении (Анапа, Геленджик, Краснодар, Симферополь, Сочи).
Подобная возможность станет доступна в период начиная с 18 июня. Как сообщает «Интерфакс», акция продлится до 30 сентября.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку