«Аэрофлот» объявил о 50-процентных скидках на полеты
Национальный перевозчик «Аэрофлот» объявил 50-процентные скидки на полеты. Купить билет за полцены можно до 17 сентября.
Распродажа касается перевозок внутри страны. Скидки доступны, в частности, на рейсах между Москвой и Сочи, Анапой, Краснодаром, Самарой, Томском, Уфой и другими городами.
Скидка распространяется на перевозки с 20 сентября по 20 апреля 2022 года. Исключение составляют долгие новогодние праздники, скидка не действует на билеты с датами 25 декабря-10 января.
Количество билетов ограничено. Скидка дается при покупке билетов туда-обратно. Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота» в Instagram.
Ранее аналогичную акцию объявила компания S7. В отличие от «Аэрофлота», ее акция распространялась на рейсы в России, страны Европы и Ближнего Востока.