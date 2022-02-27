630 миллиардов валютных резервов России будут заморожены на неопределенный срок
Запад решил заморозить активы Банка России.
Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о согласованных с американскими партнерами действиях по блокировке всех активов Центробанка РФ.
Санкции, схоже с теми, что действуют в отношении Ирана (заморожено около 2 млрд доллаов), вводятся в связи с продолжающимися боевыми действиями российской армии на территории Украины.
Заморозка счетов фактически означает утрату резервов Центрального Банка для поддержания падающего курса рубля по отношению к иностранным валютам, - считают финансовые аналитики. Уже второй день курс доллара к рублю в обменных пунктах Москвы не опускается ниже 100 рублей.
Стало известно, что в администрации Белого дома готовят следующие санкции, которые нанесут удар по десяти крупнейшим финансовым структурам России, владеющими 80% всех активов страны, - сообщает «Интерфакс».