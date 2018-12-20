Без Путина и без Бога

Киев наконец получил свою собственную, независимую от Москвы церковь. Правда, насчет «независимой» есть большие сомнения. Что изменится в религиозной жизни для православных на Украине - разбиралась «Русская Планета».

В планах украинских властей – переименовать Украинскую православную церковь. Законопроект может быть рассмотрен уже сегодня. Вместо Украинской православной церкви будет «Русская православная церковь в Украине», священнослужителям которой будет запрещено окормлять военнослужащих.

Смысл переименования очень прост: во-первых, подчеркнуть, что эта церковь – не украинская, а принадлежит другому государству. Возможно, она будет называться «Российской православной церковью». А во-вторых – отобрать у неё юридическое название для того, чтобы в дальнейшем убеждать людей, что истинная украинская Церковь теперь – лишь одна: новая структура, созданная 15 декабря 2018 года, получившая название Православная Церковь Украины, или ПЦУ.

Получили, что хотели

Для украинских властей день обретения собственной церковной структуры стал настоящим праздником. «Это день окончательного получения нашей украинской независимости от России. И Украина уже не будет пить, говоря словами Тараса Шевченко, из московской чаши московский яд», - заявил президент Украины Петр Порошенко. «Это церковь без Путина, это церковь без Кирилла, церковь без молитвы за российскую власть и российские войска, потому что российская власть и российские войска убивают украинцев. Но это церковь с Богом», - добавил он.

Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Ранее он входил в раскольничий Киевский патриархат (УПЦ КП), который после развала СССР претендовал на роль независимой православной церкви Украины. И претендовал безрезультатно: Киевский патриархат не был признан в православном мире, в отличие от канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП).

Политика вместо канонов

Долгие годы киевские власти пытались добиться от Константинополя автокефалии, ведь именно Константинопольский патриархат по традиции считается материнской церковью для всего православного мира. И для Киева, и для Константинополя (точнее, Стамбула) вопрос независимости украинской православной церкви – вопрос прежде всего политический. Киеву важно порвать все связи с «ненавистной Москвой» и исключить любое влияние России на своей территории.

Константинопольский патриархат, в свою очередь, давно оспаривал у Русской православной церкви каноническую юрисдикцию в Прибалтике, Китае и на Украине. Некоторые эксперты справедливо полагают, что Константинопольский патриархат, находясь на территории современной Турции, уже не первое десятилетие вместе с НАТО работает против России.

Перемога или зрада?

Долгожданный Томос об автокефалии, которого так долго добивался Петр Порошенко, а ранее – Виктор Ющенко, стал своеобразным котом в мешке. Киев мечтал о собственном патриархе, выпрашивая этот титул для главы УПЦ КП Филарета, но взамен получил лишь митрополита.

Константинополь поступил хитро: новая структура ПЦУ действительно больше не зависит от Москвы, зато полностью подчиняется Константинополю. Именно там теперь будут решать, кого и куда назначить. И эта зависимость будет куда сильнее, чем та, что была на деле от Москвы. Заодно таким образом Константинополь рассчитывает восстановить контроль над частью храмов и монастырей на Украине.

Но для украинских властей это не важно. Главное – оторваться от Московского патриархата. Правда, сама Украинская православная церковь, та самая, каноническая, никуда не исчезла. Её и раньше пытались поставить на колени – отбирали храмы, переманивали приходы, выгоняли священников, но всё было тщетно: подавляющее большинство православных на Украине продолжали считать себя членами УПЦ МП.

Недообъединили

Так называемый «объединительный собор» на деле лишь ещё больше разъединил церкви на Украине. Константинополь одним росчерком пера вернул раскольников из Киевского патриархата в легальное положение и включил УПЦ КП в новую Православную церковь Украины Константинопольского патриархата, а заодно отменил законность перехода УПЦ МП в юрисдикцию Московского патриархата, что произошло аж в 1686 году. Таким образом, и УПЦ МП, и УПЦ КП оказались под юрисдикцией Константинополя – вместе, как единая церковь.

На деле всё не так гладко. Лишь два предстоятеля УПЦ МП приняли участие в «объединительном соборе», ни один приход не пожелал присоединиться к ПЦУ. По сути, собор если кого и объединил, то только раскольников: каноническая Церковь осталась верной канонам и Христу. А верующие Украины лишь сильнее сплотились вокруг митрополита Онуфрия, возглавляющего УПЦ МП.

Под давлением

Для православных Украины, оставшихся верными истине Христовой, ничего, по сути, не изменится. Захваты храмов? Изъятие церковного имущества? Угрозы и шантаж, принуждения перейти в «правильную» церковь? Такое уже не первый год происходит на Украине, и верующие к этой реальности привыкли. Другой вопрос, что раньше силовое давление оказывалось со стороны праворадикалов, а государство предпочитало стоять в стороне. Теперь же Порошенко может усилить давление на каноническую церковь на законных – для него, разумеется – основаниях.

А как же Православие?

Не стоит забывать и о том, что политические амбиции Петра Порошенко и константинопольского Архиепископа Варфоломея, которого нередко именуют вселенским патриархом – ничто по сравнению с истиной Христовой. Христианская Церковь утверждалась на земле не в угоду царям. Границы менялись, империи рождались и умирали, а Церковь – была и есть, поскольку руководствовалась не сиюминутными политическими раскладами, а свято соблюдала каноны ради одной цели: вести людей к спасению через Христа.

На сегодняшний день ни одна из мировых православных церквей, включая Русскую православную церковь, не признала ПЦУ канонической. Так уж устроено в православном мире, что решения, в особенности такие судьбоносные, должны утверждаться всеми - либо никем. Константинополь остался в одиночестве, заявления православных иерархов со всего мира это подтверждают. Да, собственно, и статус Константинополя как центра православного мира уже давно находится под сомнением.

Разлад между Москвой и Константинополем лишь усилится. РПЦ уже разорвала отношения с Константинопольским патриархатом, а тот в отместку может оставить Россию без благодатного огня к Пасхе. Борьба между «Вторым Римом» и «Третьим» продолжится, и именно Москва может стать новым, истинным центром вселенского Православия.

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