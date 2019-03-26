И пингвины сгодятся

Сегодня, 26 марта, в Антарктиду отправится очередная украинская арктическая экспедиция. Примечательна эта новость не только самим фактом того, что у Украины в нынешних непростых, мягко говоря, экономических условиях, осталась какая-то активность в Антарктике. Но и тем, что накануне членов экипажа благословил глава так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.

Он вручил исследователям копию долгожданного Томоса, чтобы те доставили его на полярную станцию: часовню, расположенную на её территории, хотят перевести в подчинение ПЦУ. Разбираемся, о чём свидетельствует этот странный манёвр новой украинской религиозной структуры.

Через шесть дней украинские полярники прибудут на антарктическую станцию «Академик Вернадский». После ротации членов экипажа должно состояться голосование членов религиозной громады равноапостольного князя Владимира о переходе из УПЦ МП в подчинение ПЦУ. В собрании примут участие участники 23-й и 24-й Украинской антарктической экспедиции, а также сезонный отряд ученых.

Накануне руководство Национального антарктического научного центра обратилось к предстоятелю новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию с просьбой взять под опеку часовню на антарктической станции «Академик Вернадский».

Но на деле ПЦУ столкнулась с несколькими трудностями

Во-первых, украинская антарктическая станция не является территорией Украины, поэтому не может быть взята под опеку ПЦУ. Такое решение может нарушить Томос об автокефалии ПЦУ, согласно которому украинская церковь имеет юрисдикцию только в пределах страны.

Во-вторых, часовню на станции освящал священник канонической УПЦ МП, митрополит Августин, в ту пору - архиепископ Львовский и Галицкий, который специально ездил на станцию в 2011 году и который отказался переходить в ПЦУ. Но храм не человек, решили в ПЦУ – и на этот случай часовню, возможно, окрестят заново, после консультаций с руководством новой украинской церковной структуры.

И, наконец, в-третьих, переход – дело не такое уж и простое. Согласно законопроекту 4128-д, решение о переходе должна принимать община, причём не менее, чем двумя третями голосов. Из-за особенностей работы на станции, постоянной общины на «Академике Вернадском» нет. Являются ли все участники экспедиции ее членами, на станции также не уточняют.

Храм святого Владимира – само по себе сооружение уникальное.

Это самое южное культовое здание в мире

Храм возвели на территории украинской арктической станции «Академик Вернадский» в 2011 году. Кстати, на средства российских благотворительных и православных фондов. Что, по старой доброй украинской традиции, не считается чем-то зазорным: от советских памятников и монументов русским царям там избавляются охотно, но, когда речь заходит о советском промышленном наследии, зданиях, объектах инфраструктуры или, например, киевском метро – о деньгах Москвы забывают даже самые упоротые националисты.

Сама станция также досталась Украине почти что волей случая. И, как водится, совершенно безвозмездно, то есть даром. Правда, не совсем от «клятых москалей»: после распада СССР Россия, как правопреемница всех антарктических станций, отказалась передать какую-либо из них Украине. Хотя те очень просили.

Россия предложила было арендовать станцию, но так-то ж не нахаляву, и украинцы гордо отказались, обвинив Россию во всех своих арктических бедах

И тут очень вовремя подоспели англичане. Нынешняя украинская станция «Академик Вернадский» - некогда британская станция «Фарадей», крайне неудачно расположенная, с плохим рельефом, дорогая в обслуживании. В обмен на передачу научных данных англичане решили отдать станцию украинцам, заодно сэкономив на её обслуживании и зарплатах рабочим. А позже удачно продали Украине же топливные баки и новые агрегаты для её обслуживания. Зрада!

Но вернёмся к ПЦУ. Украина заявляет, что к новой поместной церкви, созданной Константинополем, уже присоединились почти 500 приходов УПЦ МП. Но слово «присоединились» здесь неуместно. Достаточно посмотреть многочисленные видео в сети, чтобы понять, как именно осуществляются такие переходы.

Активисты ПЦУ при поддержке бритоголовых радикалов с нацистскими вышивками попросту выбрасывают прихожан из их храмов

Они изгоняют общины, не желающие покидать лоно Русской православной церкви, и не задумываются о том, что храм без верующих – это просто здание. А кто будет служить в нём, кто будет молиться – новые украинские власти это мало волнует.

Захваченные храмы, по сути, стоят пустые. ПЦУ столкнулась с катастрофической нехваткой священнослужителей, и об этом пишет не кто-то, а представитель самой ПЦУ, «епископ» Паисий Кухарчук. На своей странице в Facebook он разместил объявление, в котором призвал всех желающих – студентов, мужчин, в том числе женатых первым браком, принять «сан» и нести службу в новой структуре. Даже тех, у кого нет духовного образования: для этого в «епархии» решили открыть обычные курсы, которых, по мнению ПЦУ, будет вполне достаточно.

«Кто-то сделал и построил, а умеют забирать готовое», — так прокомментировал события вокруг антарктической станции тот самый митрополит Августин, который когда-то освящал её в 2011 году, в статье Владимира Шигина на «Русской Весне». – Я не очень понимаю, как можно перевести часовню в ПЦУ и в чем это будет проявляться. Есть понятие общины, которой там нет, не будут же там делать сборы с пингвинами».

Что ж, за неимением «верующих», ПЦУ и пингвины сгодятся.