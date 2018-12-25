Христос vs Dead Мороз

В абсолютном большинстве стран мира 25 декабря является нерабочим днём. Второй день подряд отдыхают даже соседи-белорусы, после распада Советского Союза сделавшие так называемое «католическое» Рождество выходным днём и отработавшие за прошедший сочельник в субботу.

Как так вышло, что Россия даже Рождество празднует в «гордом одиночестве» и почему 7 января?

В понимании абсолютного большинства обывателей Рождество Христово, отмечаемое 7 января, это своеобразная «изюминка» нашей страны.

Дескать, окружающий нас мир пусть хоть Новый год празднует в сентябре, а мы отмечали, отмечаем и будем отмечать рождение Спасителя каждый 7-й день в новом году — так было, так есть и так будет всегда.

А вот и нет. Во-первых, в сентябре праздновали Новый год, как раз, на Руси в допетровские времена, а во-вторых…

7 января мы будем праздновать Рождество только в этом столетии

Христос родился 25 декабря. И точка. Никаких разночтений между католиками и православными в этом вопросе нет. Просто весь прогрессивный мир отмечает эту дату по Григорианскому календарю. Ну а мы по Юлианскому.

Разница между Григорианским и Юлианскими календарями является «скользящей», поэтому 7 января православный мир отмечал Рождество весь ХХ век и будет отмечать весь XXI.

А до этого? 6 или даже 5 числа. Чтобы разобраться там, где кто угодно ногу сломит, нужно знать немного истории.

Как создавался Юлианский календарь?

Для работы этой версии летоисчисления были приглашены астрономы из Александрии, а введена она была в 45 году до н.э.

Календарь был неплох, но и не так уж точен. Год в нём начинался 1 января и мог быть обыкновенным, длящимся 365 дней или високосным, наступавшим 1 раз в 4 года и добавлявшим день 366-й — 29-е число второго месяца (февраля),

Со временем точность Юлианского календаря была поставлена под сомнение. Астрономы пришли к выводу, что каждые ушедшие в историю 128 лет образуют ещё одни сутки, которые не учитываются «устаревающим на глазах» Юлианским календарём. За годы «вопиющей календарной безалаберности» набежало порядка 11 дней, и ответственность за «прыжок во времени» — перевод стрелок с 4 сразу на 15 октября 1582-го — взял на себя папа Григорий XIII.

Дни с 5 по 14 октября 1582 года просто изъяты из мировой истории. Их не было. Хотите проверить? В этот период не случилось ни одного исторического события.

Новый стиль в России был введён с приходом советской власти. РПЦ (плюс ещё 3 из 15 автокефальных церквей в православии и с ними Афонский монастырь) продолжала существовать в «мейнстриме» Юлианского календаря.

Но если «прыжок во времени» составлял всего 11 дней (с 4 на 15 октября 1582 года), то почему же православные не празднуют Рождество 5 января?

Всё дело в том, что разница между старым и новым календарями – величина непостоянная.

Какие особенности отличают Григорианский календарь?

Каждый 4-й год в Григорианском календаре является високосным, но каждый 100-й — нет. А 400-й? Опять-таки, високосный. Ведь прожили мы с вами 29 февраля 2000 года. Но в феврале 2100-го будет лишь 28 дней.

Специфика Григорианского календаря и предопределила «плавающую» дату русского Рождества. В XVIII столетии разница между Юлианским и Григорианским календарём составляла, действительно, всего 11 дней. И Рождество приходилось на 5 января.

В столетии ХХ-м и ХХI-м она составляет 13 дней, и Россия празднует Рождество 7 января. Ну, а в следующем — XXII столетии, если РПЦ не захочет признать Григорианский календарь и «шагать в ногу» с миром, Рождество будут отмечать 8 января.

Резиденты XXIII века будут праздновать рождение Христа 9 января!

Хотя, какая, в сущности, разница? Рассчитывать на то, что мы, как и весь западный мир, будем праздновать Рождество, а не Новый год, уповая на Христа, а не на бородатого старца с мешком подарков, было бы слишком наивно. За прошедшие вот уже 27 лет существования новой России совершенно понятно, что благоговеть перед Спасителем с Его вечными тезисами человеколюбия и безгрешности население не спешит даже с учётом сращения власти и церкви.

Куда более соотносятся с нашей системой координат светско-советский Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Почему так происходит? Простите за глупый вопрос.

Система ценностей русского человека зиждется на материальных благах. Желая друг другу хорошего Нового года, мы непременно упоминаем, в первую очередь, о здоровье, без которого ни одному человеку на свете не нужно ничего, и о благополучии. Подразумевается, прежде всего, его материальный аспект.

Благополучие, которое может дать Христос, в понимании большинства людей сугубо духовно. Невозможно представить себе Иисуса с мешком подарков. Спаситель ценой Своей жизни и страданий искупил наши грехи и подарил миру жизнь вечную.

Итак, дед Мороз – это «здесь и сейчас». А Христос — там и потом.

Стоит ли удивляться, что дед Мороз для русского человека ближе?

Мороз — оголтелое русское чудо, модифицированный прообраз злого русского духа, прошёл через горнило преобразований советской эпохи, первые лица которой всячески пытались вытравить из нас память о Христе. Он не ставит никаких условий. Он приносит свои дары де-юре только тем, кто хорошо себя ведёт, а де-факто — всем поголовно.

Дед Мороз нам гораздо ближе. Ведь мы грешны. А он и сам не без греха. В подавляющем большинстве современных комедий дедушка предстают эдаким кочующим из квартиры в квартиру пропойцей. Стакан за стаканом он приближает праздничную вакханалию, начинающуюся традиционно после поздравления несменяемого Владимира Владимировича и боя курантов.

Откуда взялся Dead Мороз и как «вытеснил» Христа?

От идей христианства бородатый старец бесконечно далёк. Поздравление «С Рождеством и Новым годом!» — такой же оксюморон, как сосуществование в одной коммунальной квартире монашки и буйного алкоголика.

Чествование деда Мороза восходит ко временам тотального человеческого невежества, когда жители северных широт нашей страны ощущали дыхание очередной зимы и вполне обоснованно полагали, что она может стать для них последней.

Чтобы этого не случилось, в древности было необходимо апеллировать хоть к кому-то. Так возникла стародавняя персонификация существа, великого управителя холодов, князя морозов, льдов и снегов.

Какие подарки мог он принести? В эпоху, когда редкий человек доживал до преклонных 40-ка лет в непростых климатических реалиях северных широт, единственным подарком могла быть только жизнь.

Но ничего не даётся в этой жизни просто так. И кто, если не жители Севера, усвоили эту прописную истину лучше всего? Дед Мороз (Мраз), в представлении обитателей северных районов современной Вологодской области, требовал принесения жертв, как любое языческое божество.

Если древние кельты германцы, дожившие до дня зимнего солнцестояния, когда день начинал потихоньку прибавлять, на радостях приносили бородатому старцу по имени Вотан лошадей и свиней, то сказка «Морозко» с её откровенно издевательским «Тепло ли тебе девица?» прозрачно намекает нам на то, что жертвоприношения были вполне себе человеческими, а Старец Севера, мерявший семимильными шагами русские земли, добряком не был.

Действительно ли «красные девицы» ходили в лес? Да, но не за женихом и приданым. Это в современной (советской) версии сказки девица, претерпевшая все тяготы «закаливания по-русски», получала все мыслимые и немыслимые материальные блага, включая шубу «батюшки Мороза». А в жизни на эти блага опрометчиво рассчитывали те, кто её посылал в лес.

Ведь если «девица» возвращалась живой, значит, Мраз (Мороз) жертву не принимал. И это уже не сулило ничего хорошего адресантам. Но если несчастная околевала от холода в лесу, те, кто её послал, наивно полагали, что в этом году стихийная сила будет к ним добра и до весны доживут все. Ну, само собой, кроме тех, кто отправился в лес.

Их ждала совершенно другая судьба. Именно эти девушки-жертвы стали прообразами Снегурочек или Снежевиночек — девушек, созданных из снега. В русском фольклоре они посылаются, как правило, свыше бездетной паре, не надеявшейся обрести детей.

Их судьбы разнообразны, но неизменно трагичны. В некоторых версиях Снегурочек убивают и грабят из зависти подружки или сестрицы:

Две меня подружки убили,

Под кустиком схоронили,

Чашечку раскололи,

Ягодки разделили…

Кто-то тает в лучах теплого весеннего солнца, как в пьесе А.Н. Островского «Снегурочка», где познавшая любовь Мизгиря снежная девушка тает на глазах аудитории, смиренно принимающей её закономерную гибель.

Прообразов Деда Мороза (не путать с «ихним» Сантой!) в русской языческой традиции тьма. Был бог Позвизд — повелитель ненастья и бурь. Этого демона холодов, одетого в плащ, сотканный из пронизывающих ветров, сопровождали ураганы и вихри. Можно вспомнить Зимника — карлика-старика с железным посохом-булавой. Ну и, конечно же, Карачун — дух и повелитель подземелья, в ведении которого были снега и морозы, каравший предков мучительной смертью от холода.

Всю правду про деда Мороза нам настойчиво пытался рассказать другой классик — Николай Некрасов, который поведал нам в поэме «Мороз, Красный нос» о трагедии крестьянки Дарьи, умирающей от холода после трагической гибели от сковавшего землю мороза её мужа Прокла.

Образ дедушки Мороза здесь, мягко говоря, зловещий:

Люблю я в глубоких могилах

Покойников в иней рядить,

И кровь вымораживать в жилах,

И мозг в голове леденить.

На горе недоброму вору,

На страх седоку и коню

Люблю я в вечернюю пору

Затеять в лесу трескотню.

Бабенки, пеняя на леших,

Домой удирают скорей.

А пьяных, и конных, и пеших

Дурачить еще веселей.

Без мелу всю выбелю рожу,

А нос запылает огнем,

И бороду так приморожу

К вожжам — хоть руби топором!

Прямо «Плохой Санта» какой-то. Даже хуже.

Несколько иной, более положительный, образ приобретает дедушка Мороз благодаря сказке Владимира Одоевского «Мороз Иванович». Литературное изыскание автора было в какой-то степени новаторским и даже революционным. Впервые злой дух русских земель становился добрым делом, преподносящим детишкам дары.

Но в дореволюционной России XIX популярность этого персонажа была невелика. Родители, водружавшие под новогоднюю ель подарки, рассказывали детям, что малышам преподносит их добрый младенец Иисус. Впрочем, некоторые честно признавались, что приобретают их сами. Да и побаивались бородатого старика вплоть до первых десятилетий ХХ века, когда парадоксальный донельзя образ «доброго Мороза» стал привычен и взрослым, и детям.

Дед Мороз и Советская власть

В первые 18 лет власти большевиков дед Мороз был предан анафеме и заклеймён, как «религиозный хлам». Советская власть не поощряла празднование Нового года и, тем более, Рождества вплоть до середины 30-х. Наступление следующего года «смельчаки» праздновали за глухо завешенными портьерами, дабы не заработать «путёвку» в те места, где познакомиться с «дедом Морозом» можно было самым непосредственным образом — в лагерном клифту на лесосеке.

Однако в 1935 году один из ближайших соратников «отца народов» Павел Постышев улучил момент, когда Иосиф Виссарионович констатировал: «Жить стало лучше! Жить стало веселее!» и реабилитировал вполне себе нейтральный образ языческого духа.

И дед Мороз стал появляться ежегодно, обретя «стратегическое значение» и став «лицензионным» советском продуктом, одним из символов счастливой жизни взрослых и ребятни. Замёрзшим красавицам (Снегурочкам) тоже нашлось место в воссозданной системе праздничных координат. Отныне они были не жертвами, а контактёрами в этом нескончаемом сеансе вызова злого русского духа, ставшего добрым и популярным именно при советской власти. Не утратил дед Мороз своей актуальности и в предлагаемых обстоятельствах новой России.

Ну, а что? Какая власть, такие и духи.

— Итак, ребята, вы готовы? Хором! Де-ду-шка Мо-роз! Вы-хо-ди!

Такая история.

Интернет-издание «Русская Планета» поздравляет читателей с Рождеством Христовым!

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