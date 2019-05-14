Храм на драме

Давненько не знавал Екатеринбург столь масштабной драмы. Вечером 13 мая схлестнулись в ожесточённом бою сторонники и противники строительства церкви святой Екатерины. Которую решили построить в сквере рядом с местным драматическим театром.

Хроникёры противостояния пишут, что в ночь на понедельник часть территории, где должно начаться строительство, огородили забором. Вняв призывам в соцсетях выйти на защиту сквера, к вечеру вторника к площадке потянулись горожане. По оценкам местных СМИ, таковых набралось несколько сотен человек – некоторые СМИ указывают цифру в несколько тысяч.

Около 20.00 противникам строительства храма удалось повалить забор, на защиту храма прибыли спортивного вида молодые мужчины, по некоторым данным – представители Академии единоборств и других спортивных организаций города. Началась потасовка, в ход пошёл слезоточивый газ, распылённый кем-то из охранников, полицейские и Росгвардия пытались угомонить противоборствующие стороны и задержали нескольких человек, включая того самого охранника. К утру народ таки разошёлся по домам, на месте ночного побоища остались лишь сотрудники ЧОП да дежурные полицейские патрули.

Как похоже на Торфянку, скажете вы. Ясноликие прогрессисты-протестующие, суровые мускулистые защитники... Но есть одно маленькое, но очень важное отличие: храм хотят не построить, а воссоздать.

Когда-то, в 1723 году, на берегу реки Исеть был возведён первый храм Екатеринбурга – церковь во имя святой великомученицы Екатерины. Впрочем, тогда города как такового не было, а был промышленный завод-крепость, и давший жизнь будущей столице Урала.

Судьба храму выпала непростая. Он то горел, то разрушался из-за сурового уральского климата, но каждый раз отстраивался заново, пока, наконец, в 1930 году большевики не повелели «закончить слом» Екатерининской церкви. Храм сопротивлялся. С третьей попытки большевики взорвали здание, а то, что от него осталось, разобрали на стройматериалы.

На месте, где стоял первый и главный храм города, новые власти разбили сквер и построили бетонный фонтан. А Екатерининскую площадь, называвшуюся ранее Церковной и Соборной, обозвали площадью Труда.

Если посмотреть внимательно на карту Екатеринбурга, то невооружённым взглядом видно, что площадь Труда и сквер у Театра драмы – не совсем одно и то же, хотя и недалеко друг от друга. Увы: планы воссоздать храм на историческом месте были похоронены в 2010 году, когда прежний губернатор Свердловской области, первым из постсоветских начальников вспомнивший о храме, проиграл своим противникам из городской администрации, сумевшим подключить к своей политической борьбе активистов.

Екатеринбург славится своей гражданской активностью. Но удивительное дело - даже отмену прямых выборов мэра жители города встретили куда спокойнее. Никаких массовых драк, никаких призывов выйти на улицы через соцсети. А тут, казалось бы, восстановление исторической справедливости, маленькая такая декоммунизация, столь сладкая сердцу прогрессивной общественности – и неожиданно бурная реакция...

К слову, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не так давно строительство храма святой Екатерины всячески приветствовал. Но на этот раз попытался усидеть сразу на двух стульях – мол, горожан-то я, конечно, понимаю, и целиком и полностью на их стороне, но решить конфликт можно: давайте-ка все вместе сядем за стол переговоров и решим, где и как нам храм построить.

Так постойте, уже почти 9 лет шли споры о том, где же храму быть. На старом месте возвести храм не дали защитники бетонного фонтана. Рассматривался даже дерзкий проект строительства храма на воде, не мешающий никому, который и Ройзман поддерживал, но сразу же нашлись защитники водных гладей. В конечном итоге решили остановиться на проекте строительства на территории сквера у Театра драмы. Причём, по задумке архитекторов, сквер должен был быть обязательно сохранён в качестве общедоступного городского пространства для всяких там городских праздников и фестивалей.

Храм получил и новый облик – его прототипом стал Успенский собор во Владимире. Прошли общественные слушания, нашлись промышленники-меценаты, собравшие деньги на строительство, проведены все необходимые юридические процедуры, получены разрешения, целый год тишины, и вдруг поднялось столь мощное фейсбучное ополчение... к слову, даже по оценке либеральной Медузы, против строительства храма у театра выступают всего 21% горожан.

Проект храма поддержали такие известные люди, как лидер группы Чайф Владимир Шахрин, лидер группы Наутилус Помпилиус Вячеслав Бутусов, хоккеист Павел Дацюк, актёры Андрей Мерзликин и Сергей Безруков. Уму непостижимо, но на заре конфликта им противостояла в основном интернет-экзальтированная молодёжь – приверженцы шутливой конфессии пастафарианства, выходившие на глумливые молебны в защиту парка с лозунгами «Сквер — наша святыня. Веруем, ибо абсурдно! Спаси и накорми!»

А если посмотреть на карту ещё внимательнее, то совсем рядом, прямо за театром, можно увидеть духовный источник столь яростного сопротивления.

Ельцин-центр.

Против строительства которого выступало огромное количество граждан не только в Екатеринбурге, но и в России.

Стоящий бюджету немыслимых 7 млрд рублей, и ещё 6 млрд (за 2016 год) на обслуживание.

Для сравнения, строительство храма святой Екатерины обойдётся в 3,5 млрд рублей, и это будут средства специального Фонда, учреждённого крупнейшими промышленными предприятиями региона. И из этих же средств будет благоустроена и вся территория сквера.

В чём-то Евгений Ройзман прав: властям, возможно, и правда следовало бы лучше представить проект – так, чтобы его историческая и культурная важность была очевидна вообще всем. Увы, за годы идеологического постсоветского вакуума приходится заново объяснять банальные вещи. К сожалению, не очевидные для многих - но ясные для тех, кто помнит историю своей страны не только за 28-летний отрезок её истории.

Хроника споров вокруг строительства храма за последние годы наглядно демонстрирует: отступать больше нельзя. Попытки договориться с теми, кто выступает против строительства храма, приведут лишь к тому, что это самое строительство будет отменено вовсе. В ход пойдёт абсолютно всё: проект не такой, место не то, храм строят бандиты, экология пострадает, роза ветров нарушится, и тому подобное.

Им вообще не нужен храм. Никакой. Нигде. У них уже есть своя церковь – и имя ей Ельцин-центр.

Правда, непонятно одно: почему духовные последователи разрушителя Советов используют примерно те же экзальтированные методы, что и большевики в начале ХХ века? К чему привела подобная экзальтация в то время – мы помним. Дай Бог, на этот раз случится хэппи-энд, а Екатеринбург обязательно получит долгожданный подарок к своему 300-летию.