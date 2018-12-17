По другую сторону православия

Вся российская история свидетельствует о том, что выбора русскому человеку оставлять не принято. Оппозиционные силы безжалостно истреблялись или причислялись к «лику» агентов иностранных разведок. Люди, избравшие альтернативную веру, кроме, пожалуй, ислама, мгновенно причислялись к сектантам-вредителям.

Впрочем, если бы одна из отечественных статистических контор взялась бы в порядке «научно-фантастического» исследования сравнить количество разводов, абортов, убийств «после совместного распития спиртных напитков» в семьях прихожан протестантских церквей с аналогичными показателями в обители «православной» веры, то полученные результаты исследований произвели бы фурор. И, пожалуй, стали бы поводом для многочисленных проклятий со стороны «истинно верующих», а также корпоративного ходатайства увенчанных эксклюзивными хронометрами сановников православной церкви в СК с просьбой возбудить уголовное дело по факту оскорбления их религиозных чувств.

Многие протестантские храмы сложно назвать церквями в традиционном понимании этого слова с челобитными поклонами, лобызанием икон и батюшкиных рук.

Обрядов православного толка в протестантских церквях ни сыскать. Ни тебе икон (протестанты не имеют их, вспоминая библейское «Не сотвори себе кумира»), ни почитания Девы Марии, насчёт обожествления которой в Новом завете тоже ни слова.

Каждый визит в протестантскую церковь похож на праздник, на котором не увидишь испитых лиц, не услышишь запаха перегара.

Ангел в церкви «Благая весть», г. Москва

Нет здесь нищих, оборванных, обездоленных. Не потому что делать им здесь нечего, а потому что люди, которые не привыкли креститься одной рукой, а другой закуривать или поднимать стакан с водкой «Во славу Божью», как правило, не доходят до той жизни, когда приходит пора просить подаяния. За более чем 10 лет посещения протестантских церквей, изучения приходящего в них контингента людей мне ни разу не довелось увидеть протестанта, поднимающего «бокал шампанского» в праздник, или покуривающего на выходе из храма.

Может быть всей Россией «в секту»? Количество преступлений и смертей, наступивших в результате употребления спиртных напитков и наркотиков, сократилось бы в геометрической прогрессии. Нет здесь и не было никогда излюбленного принципа многих «православных» прихожан «Не согрешишь – не покаешься».

Появление протестантских церквей можно связать с крушением железного занавеса и распадом СССР, когда баптистов и представителей других протестантских церквей, наконец, перестали хватать за подпольные совместные моления на квартирах. Но история церкви лютеранской, к которой, собственно, и восходит корнями протестантизм, не менее интересна.

Что сделали для России лютеране?

Лютеране в России появились практически в то же время, что и на Западе, начиная со времён княжения Василия III. Образованные «мигранты» приезжали в нашу страну по приглашению русский царей, особенно остро ощущавших нехватку западных специалистов. Зодчие и врачи, художники и знатоки иностранных языков, аптекари, военные стратеги.

Чем объяснить такую востребованность именно лютеран (не католиков) у русских самодержцев? Отношения с католической Польшей были, мягко говоря, далеки от идеала, поэтому лютеране идеально подходили на роли приглашённых (и главное – квалифицированных) специалистов. В том числе, приближённых к царственным особам. А благородные лютеранки были для русских хорошей парой.

Сведения о происходящей на Западе Реформации отражались даже в дипломатической документации Ивана IV (Грозного), в период царствования которого появилась первая лютеранская религиозная община.

Кирха была открыта в 1576 году в Москве. Её первым пастором стал Тиман Бракель, который оказался в России в 1558 году вместе с несколькими тысячами протестантов, занесённых к нам в самом начале кровопролитной, длившейся 25 лет Ливонской войны.

Пленённые лифляндцы проживали прямо на берегу реки Яузы, расположенной на окраине Москвы. Воздавать хвалу Богу по причине отсутствия помещения им приходилось у себя дома или под открытым небом. Так было первые 17 лет, пока (ориентировочно) в 1575 году в Старой Немецкой слободе была возведена маленькая деревянная церквушка без колокольни, где стали проходить служения.

Иван Грозный проявлял интерес к лютеранской вере, полистывая Катехизис Мартина Лютера.

Однако церковь простояла всего несколько лет. И была разрушена в 1580 по личному приказу русского царя, мстившего таким образом за предательство короля Ливонии Магнуса.

Спустя годы она была восстановлена с одобрения Бориса Годунова. Прохожие нередко путали её с обыкновенным московским домом. Внешне она действительно не имела привычных православному люду черт. Лишь заглянув внутрь можно было увидеть алтарь.

На протяжении веков, вплоть до Великой Октябрьской революции церковь неоднократно горела и восстанавливалась, пока не была снесена окончательно красными богоборцами в 1928 году.

В период пребывания на престоле Романовых лютеране продолжали заселять российские земли. При Михаиле Фёдоровиче их общины возникали в Серпухове, Вологде и Ярославле. При Алексее Михайловиче они появились в Пскове, Новгороде, Белгороде. Ну а уж при Петре Алексеевиче, по завершении Северной войны, количество протестантов преумножилось в результате присоединения бывших шведских провинций. К слову, лютеране служили в русской армии, порой, занимая командные должности.

Петром I был назначен интендант, ведающий вопросами лютеранских церквей в России, а в 1694-м заложил камень сохранившейся и поныне лютеранской кирхи (современный адрес — Старосадский переулок, 7/10, строение 10).

Русские цари были частыми гостями лютеранской церкви в Санкт-Петербурге. Церковь святого Петра также основал царь Пётр Великий, который, согласно легенде, любил не только заглянуть в кирху, но и попеть там церковные песнопения.

В 1723 году государь немало удивил Священный Синод, поручив издать на русском катехизисы разных вероисповеданий (в том числе, лютеранского). Его поручение, однако, не было выполнено: Петр I ушёл из жизни в 1725-м и дело замяли.

Множество лютеран занимали высочайшие посты при Анне Иоанновне. Об этом знает каждый, кто смотрел историческое кино, где, нередко, они подаются отступниками и вредителями. Значительный прирост лютеран был при Екатерине II. В первую очередь, разумеется, за счёт немцев-колонистов.

А потом? Раздел Польши! Присоединение Курляндии, Ливонии. Немецкие колонисты заселяли юг России и Крым при императоре Александре I. С появлением лютеран в этих регионах возрастало количество лютеранских церквей, а позднее в Дерпте (ныне – Тарту) появился университет с лютеранским теологическим факультетом. Это положило конец необходимости привлечения священнослужителей из-за рубежа.

Лютеранские проповедники готовились на территории России из числа местных студентов. При Николае I был принят Устав Евангелическо-Лютеранской Церкви, а в 1905 году в России был принят Указ о веротерпимости, позволяющий менять православную веру на лютеранскую. И наоборот.

К началу Первой мировой в нашей стране было 234 лютеранские общины, каждая из которых была источником просвещения. Просвещение и вера —неразделимые понятия в протестантизме, который по природе своей противостоит слепому поклонению иконам, взывает к грамотности, изучению писания и воспитании определённой музыкальной культуры в себе (современные богослужения в протестантских храмах не мыслимы без прославления).

Вспомним о школе Иоганна Эрнеста Глюка, которая была открыта в Немецкой слободе для всенародной пользы, а затем перенесена на Покровку. Современный адрес здания – ул. Маросейка, 11.

В этом учебном заведении изучали общеобразовательные предметы. Можно было освоить немецкий и греческий, сирийский и древнееврейский языки. Здесь учили не только танцам и верховой езде, но и хорошим манерам. Дорого ли? Бесплатно. За счёт государственной казны. Но малоимущим и сносно успевающим ученикам платили стипендию.

Именно в лютеранской церкви протянули руку помощи незрячим, которые в лоне протестантского храма могли получить образование и освоить посильные ремёсла вместо сидения на паперти.

Лютеране «иностранных кровей» не насаждали свою культуру. Они являлись своеобразным мостом между русским и западным миром. Один из пасторов лютеранской церкви Карл Теодор Зедергольм перевёл на немецкий «Слово о полку Игореве». Школы при протестантских приходах имели классы для немецких детей, активно осваивавших русский. При этом русские дети (не обращаемые в лютеранскую веру) могли учить немецкий, изучать другие предметы.

Так было до 1914 года. Но в ходе Первой мировой войны пасторы и прихожане лютеранских церквей были подвергнуты гонениям и ссылкам по обвинению в германофилии.

К 1917 году, когда грянула Великая Октябрьская революция, лютеране составляли цвет русской интеллигенции. Среди них были инженеры и служащие, хозяева крупных предприятий, в том числе знаменитые Бурхардт, Кноп, Гейс. Стоит ли удивляться финансовой состоятельности лютеранских приходов? Возле одной лишь церкви Святых Петра и Павла в Москве был целый городок, насчитывавший 7 домов, не считая хозяйственных построек.

Всё имущество, все деньги, находившиеся в распоряжении лютеранской церкви, многие из которых были распределены на благотворительные цели, национализировались большевиками. А те, кто не спешил выполнять драконовское распоряжение Моссовета о передаче имущества и денежных средств, были оштрафованы за невыполнение предписаний юротдела. Лютеране, обитатели Немецкой слободы, в массовом порядке возвращались домой — в отделившиеся от России Эстонию, Латвию, Финляндию.

Но, конечно же, главные карательные меры были еще впереди. Уникальный Михайловский храм, вместивший бесконечное множество церковных памятников, продержался при большевиках лишь 10 лет, помешав администрации Центрального аэродинамического государственного института.

Мольбы и просительные письма прихожан с просьбами о необходимости сохранения храма не были услышаны и уважены. Храм был снесён.

Примечательно, что в 1924 году в Москве Генеральный синод Евангелическо-Лютеранской церкви принял свод законов, определивших алгоритмы существования лютеранских церквей в предлагаемых обстоятельствах грядущего коммунистического мракобесия. Этот документ был актуален вплоть до начала 1990-х.

Пасторам лютеранских церквей, для которых Россия стала домом, предстояло пережить период репрессий и гонений. Большинство погибнет в 30-е годы в лагерях, закроется церковь Петра и Павла в Москве. Общины в массовом порядке будут распускаться, их лучшие представители депортироваться. Летом 1941 года, когда грянет Великая Отечественная война, произойдёт и беспощадное переселение лютеран с веками обжитых мест в Среднюю Азию, Казахстан и Сибирь.

Сотни тысяч лютеран отправятся к новым местам обитания, утратив церковь, но сохранив веру, которая поможет выжить и выстоять тем, кого не выкосят расстрелы, а также тем, кто сумеет сохранить жизнь в лагерях.

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