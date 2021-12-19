Владимир Зеленский раздает деньги за прививки от Covid-19
Президент Украины обещает 1000 гривен всем, кто пройдет полный курс вакцинации от коронавируса.
Начиная с 19 декабря правительство Украины начинает масштабную компанию по поддержке бизнеса, пострадавшего от Covid-19. Проводится она будет, однако, не прямыми вливаниями средств на счета нуждающихся предприятий, а путем раздачи сертификатов на 1000 гривен привившимся гражданам Украины.
По мнению пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, таким образом «одним выстрелом будут убиты сразу два зайца»: с одной стороны – рядовой украинец будет иметь мотивацию обезопасить себя от вируса, с другой – отрасли бизнеса, которые понесли наибольшие потери во время пандемии, получат необходимую поддержку.
Потратить заявленную в сертификате сумму можно будет исключительно на культурно-развлекательный досуг.
«Это не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и сигареты», — отметил Никифоров в интервью сайта НВ