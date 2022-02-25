Завод Renault в Москве приостанавливает работу филиалов
Французский автомобильный концерн не справился с результатами геополитических инсинуаций России.
Последним днем работы конвейера на Волгоградском проспекте станет 28 февраля. Одна из причин – трудности с поставками комплектующих.
В автомобильных кругах проблемы московского завода связывают и с реструктуризацией предприятия. С 1 марта этого года Волжский автомобильный концерн возглавит генеральный директор ЗАО «Рено Россия» Ян Птачек. В его задачу войдет постепенное слияние «Рено» с «АвтоВАЗом» и, как следствие, постепенный перенос московских мощностей завода на площадку в Тольятти,- сообщает портал Quto.ru со ссылкой а Avtograd news.
Напомним, на сегодняшний день в Москве собираются кроссоверы Arkana, Kaptur, Arkana, Nissan Terrano и Renault Duster.