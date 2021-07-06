Заммэра Владимир Ефимов: В мае выручка зоомагазинов увеличилась на 34%
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что по итогам мая текущего года выручка столичных зоомагазинов увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Одна из отраслей, наименее пострадавших от последствий пандемии, – ветеринарные клиники и зоомагазины. Они не только не снизили обороты, но, наоборот, демонстрируют рост выручки.
«С2019 по 2020 год количество организаций в этой отрасли увеличилось на 9%, с 285 до 311, а количество вновь созданных рабочих мест – на 15%»,– отметил Владимир Ефимов.
Он также добавил, что перед началом ограничений выручка зоомагазинов составила почти 2 миллиарда рублей – это самая большая касса за 2020-2021 годы. А с началом пандемии рост выручки таких предприятий составил 6 млн рублей в мае 2020 года по сравнению с январём 2020 года и 40% – в мае 2021 года.