Заммэра Владимир Ефимов рассказал о поправках в закон о защите и поощрении капиталовложений
В начале июля 2021 года в Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» были приняты поправки, которые упростили требования для некоторых отраслей при заключении Соглашения по защите и поощрению капиталовложений (СЗПК). Как они будут действовать, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Новые поправки касаются, например, проектов в сферах строительства аэровокзалов и транспортно-логистических комплексов, развития общественного транспорта. В этих отраслях объёмы вложений инвесторов при заключении СЗПК будут снижены с 5 миллиардов рублей до 1,5 миллиарда, отметил заммэра.
«С 5 миллиардов до 500 миллионов рублей снижен порог вложений при возведении спортивно-оздоровительных комплексов, горнолыжных трасс и гостиниц, пищевой и перерабатывающей промышленности, для вхождения в проекты комплексного развития территорий – с 5 миллиардов до 250 миллионов рублей», – добавил Владимир Ефимов.
Также для проектов в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, образования, здравоохранения, объём капиталовложений в которые не превышает 5 миллиардов рублей, увеличен срок стабилизации, на который гарантирована неизменность законодательных актов – с шести до десяти лет.
Кроме того, поправки в закон дают бизнесу возможность выпускать облигации под залог денежных требований, возникающих в связи с предоставлением мер господдержки в виде субсидий или налоговых вычетов, которые инвестор получит в будущем от государства для возмещения различных затрат, связанных с реализацией проекта.