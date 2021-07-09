Заммэра Владимир Ефимов: Москва выделила более 57 га для масштабных инвестиционных проектов
В десяти столичных округах реализуют 43 масштабных инвестиционных проекта – физкультурно-оздоровительные комплексы, промышленные предприятия, транспортно-пересадочные узлы, социальные и транспортные объекты, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Большинство из них – девять проектов – появится в Новой Москве, шесть – на востоке города, по пять – на юго-востоке и северо-востоке, по четыре – на юго-западе и севере столицы, по три –на западе и юге, по два – в центре и на северо-западе.
«Город предоставляет инвесторам участки без проведения торгов в аренду на шесть лет. С начала этого года были приняты решения о выделении 49 земельных участков площадью свыше 57 га земли для реализации 43 таких проектов», –сообщил Владимир Ефимов.
Под спортивные объекты выделено 22 гектара из 57, ещё более десяти – под промышленные. На шестнадцати гектарах появятся многофункциональные комплексы и объекты социальной и транспортной инфраструктуры, а ещё на девяти – транспортно-пересадочные узлы с офисами, гостиницами и паркингами.
Кроме того, на северо-западе столицы город предоставил шесть участков для проектирования и строительства улично-дорожной сети, а ещё на двух участках в Новой Москве построят многофункциональный спортивно-оздоровительный и жилой комплексы.