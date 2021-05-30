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Бизнес
Загнанная в тупик «Белавиа» не торопится задействовать вариант с Крымом
30 мая, 2021 08:46
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Zamir Usmanov/Russian Look/Globallookpress
Национальный авиаперевозчик Беларуси «Белавиа» пока не рассматривает возможность полетов в Крым. В компании ожидают политического решения.
«В Крым пока летать не будем», - высказался глава «Белавиа» Игорь Чергинец в программе «Соловьев LIVE». По его словам, необходимо признание Крыма частью российского государства.
Как напоминает ТАСС, ограничения на полеты белорусской авиакомпании в Европу были введены в ответ на посадку борта компании Ryanair в Минске. Тогда, при посадке летевшего из Афин в Вильнюс рейса, был задержан основатель telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
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