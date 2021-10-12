Забастовка водителей в Сергиевом Посаде продолжается уже неделю
Водители и активисты «Платформы Солидарности» призывают водителей из Сергиева Посада присоединяться к забастовке против Яндекс.Такси. В протестах участвуют уже 60 машин.
В телеграм-канале движения «Таксист Активист» призывают водителей города приезжать к 17 часам к ТЦ «Карусель» и настаивать на выполнении агрегатором следующих требований: снизить комиссию агрегатора с 21% до 10%, установить адекватные тарифы, отменить наказание за отказ от дальних заказов, открыть для водителя стоимость заказа и маршрут. На забастовку приглашают и неравнодушных граждан, которые не работают в такси.
Об акции рассказывают волонтёры и члены «Платформы Солидарности» с прошлой недели. Они подходят к торговому центру к семи утра, вылавливают таксистов и рассказывают о необходимости протеста и подписании петиции против условий «Яндекс.Такси».
В понедельник инициативная группа привлекла внимание 40 машин, из них половина подъехала выяснить происходящее. Семь человек поддержали акцию. В пятницу, 8 октября, вечером в условленное время собралось около 70 машин.