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Бизнес
За российский бизнес наконец-то заступились: штрафы предложили снизить на 50%
12 июля, 2021 15:42
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил с предложением о смягчении государственного контроля за малым и средним бизнесом.
В частности, предлагается снизить штрафы на 50%, а в случае первого правонарушения, ограничиваться предупреждением. Исключение - причинение вреда жизни и здоровью людей.
Кроме того, как передает «Интерфакс», Титов считает возможным внедрение системы финансового страхования юрлиц от неправомерных действий надзорных органов.
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