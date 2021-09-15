За безопасное пользование картами Visa и MasterCard придется платить
Платежные системы Visa и MasterCard введут дополнительные комиссии на протокол безопасных платежей 3D Secure. Протокол подразумевает дополнительную верификацию использования карты с помощью ввода кода из SMS или push-сообщения.
Комиссия на протокол 3D Secure в системе Visa будет введена с 16 октября, её размер составит 0,02 доллара за каждый запрос. До 15 октября 2022 комиссия будет взиматься только с банков, которые предоставляют услуги по эквайрингу (операции с терминалами и банкоматами) После комиссия будет взиматься также и с выпускающих карты банков.
Представители Visa пояснили, что появление комиссионных сборов за использование 3D Secure должно стимулировать банки к переходу на более современный протокол EMV 3D Secure, передаёт «Коммерсантъ».