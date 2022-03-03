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Бизнес
Еще одна автомобильная компания объявила о прекращении производства и поставок машин в РФ
3 марта, 2022 14:09
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Hendrik Schmidt/dpa
Немецкая автомобильная марка Volkswagen объявили о прекращении производства автомобилей на российских заводах, а также поставки в нашу страну из-за границы.
Производство может возобновлено, если поступит соответствующее распоряжение.
Напомним, завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке «Грабцево» в Калуге, в 170 километрах к юго-западу от столицы, также производство запущено в Нижнем Новгороде, в 430 километрах к северо-востоку от Москвы, на территории крупного российского завода.
Компания объяснила свое решение - оно принято из-за спецоперации России на Украине, сказано в Twitter.
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