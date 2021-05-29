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Еще один спутник и все готово. Компания OneWeb готовится запустить свой интернет
29 мая, 2021 17:42
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Pixabay
Британская корпорация OneWeb готовится предоставлять услуги связи после запуска очередного спутника на орбиту. Об этом заявили представители компании, комментируя недавний запуск очередной партии аппаратов.
«Миссия завершена успешно. Имея 218 спутников на орбите, мы стоим всего в одном запуске от возможности предоставлять услуги связи севернее 50-й параллели», - сказано в сообщении.
В планах компании начать предоставлять свои услуги в конце 2021 года. Планируется, что ими смогут воспользоваться жители Великобритании, Канады, Гренландии, Аляски, Арктической зоны и Северной Европы, пишет РБК.
Кроме того, в планах компании разместить на территории России три наземных станции для обеспечения российских клиентов спутниковым интернетом.
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