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Бизнес
Еще один мировой автопроизводитель решил разорвать отношения с Россией
3 марта, 2022 15:24
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Автомобильный бренд Skoda прекращает свою работу в РФ. Производство в Нижнем Новгороде и Калуге будет остановлено, также не будут поставляться автомобили из-за рубежа. Об этом сообщила пресс-служба Skoda.
Ранее в этот же день о разрыве с российским рынком заявил концерн Volkswagen, куда входит Skoda. Он также останавливает производство и прекращает поставки.
На калужском и нижегородском заводах выпускались автомобили Volkswagen Tiguan, Taos и Polo. Под брендом Skoda выходили модели Rapid, Kodiaq, Karoq и Octavia.
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