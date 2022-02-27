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Бизнес
ВТБ меняет все свои ипотечные программы
27 февраля, 2022 19:46
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Один из крупнейших российских банков, попавший под жесткие западные санкции, увеличивает ставки по ипотеке на 4 пункта.
Минимальная ставка по ипотечным кредитам с 28 февраля составит 15.3%, вне зависимости от того, кредитуется ли готовое или строящееся жилье. Заявки на ипотечное рефинансирование временно не принимаются.
«Надеемся, что эта мера временная и скоро банки вернуться в более доступным ставкам», - приводит «Интерфакс» заявление руководства ВТБ.
Изменение кредитной политики банка пока не распространяется на другие пакеты услуг.
Ранее сообщалось, что этот универсальный коммерческий банк с 60,9% государственных акций попал под наиболее жесткие санкции в связи с финансированием российской спецоперации на Украине.
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