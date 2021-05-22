Возможны ли госуслуги без бюрократии? Отвечает Михаил Мишустин

Бизнес

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о планах по сокращению количества чиновников в аппарате госуслуг. Все проблемы надеются решать онлайн, в один клик.

Сервис, в идеале, должен сам фиксировать такие изменения, как окончание школы, вступление в брак, появление детей. Об этом премьер рассказал в ходе выступления на форуме «Новое знание».

«Именно таким мы видим государство без бюрократии, не обременительным для людей и бизнеса», — приводят слова Мишустина «Известия».

В середине зимы стало известно о планах властей перенести около 200 видов госуслуг в онлайн к 2023 году.