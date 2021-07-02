Власти попросили российские металлургические компании экономить кислород ради больниц
Власти России попросили металлургические компании экономить кислород при производстве стали. Он нужен для поставки в больницы на фоне третьей волны коронавируса.
О просьбе первого замминистра промышленности Василия Осьмакова рассказали два источника. Она возникла не на пустом месте - объем произведенного медицинского кислорода стремительно сокращается.
Решение было предложено после требования премьера Михаила Мишустина обеспечить больницы запасом кислорода. Предприятия должны временно перераспределить мощности. Перед ними поставлена задача снизить отгрузку технического кислорода и увеличить производство медицинского, пишет РБК.
Разница между техническим и медицинским кислородом незначительна. Первый нужен для производства чугуна и стали.
С июня в России фиксируется всплеск заболеваемости коронавирусом. Это связывают с распространением новых штаммов. За последние сутки число заболевших выросло на 23 543 человека.