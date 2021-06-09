Владимир Ефимов: За 5 месяцев 2021 года оборот пострадавших отраслей Москвы вырос на 43%
Данные контрольно-кассовой техники Москвы говорят, что за период с января по май текущего года оборот наиболее пострадавших во время пандемии отраслей вырос на 43%, составив 1,6 трлн рублей, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московская экономика продолжает активное восстановление. Так, суммарный оборот наиболее пострадавших отраслей экономики с начала года составил 1 трлн и 622 млрд рублей, а малого бизнеса – 1 трлн 146 млрд рублей.
При этом рост показателей мая текущего года к январю составляет 43%: если в январе оборот предприятий составлял 253,6 млрд рублей, то в мае – уже 362 млрд рублей. В сравнении с прошлогодними данными за аналогичный период выручка увеличилась на 51,7%, добавил вице-мэр.
Индустрия развлечений стала одним из лидеров по темпам восстановления. Оборот предприятий этой сферы за пять месяцев 2021 года вырос на 52,4% по сравнению с оборотами прошлого года, уточнил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
«За этот же период выручка сферы бытовых услуг населению увеличилась на 47,6%, предприятий общественного питания – на 46,6%, гостиниц и турагентств – на 28,7%», – добавил он.