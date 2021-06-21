Владимир Ефимов: В 2020 году резиденты технополиса «Москва» отчислили в городской бюджет 5,7 млрд рублей
Сумма отчислений резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва»», куда входят налоги, страховые взносы и таможенные платежи, в 2020 году выросла на 26% по сравнению с 2019 годом, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В данный момент на пяти площадках ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний. За счёт успешной реализации их проектов, активизации внешнеэкономических связей и развития инновационной промышленности им удаётся планомерно наращивать обороты, а следовательно, и увеличивать суммы отчислений в городской и федеральный бюджет.
Так, по словам вице-мэра Ефимова, в 2020 году резиденты технополиса направили в бюджет Москвы 5,7 млрд рублей, а в общей сложности с 2017 года – 19 млрд рублей. Большая часть отчислений пришлась на налоговые выплаты – более 12 млрд рублей.
Объём налогов, выплаченных в бюджет Российской Федерации, в 2020 году составил 3,7 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 2019 году, отметил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дёгтев. Он также добавил, что крупнейшими налогоплательщиками выступили предприятия микроэлектронной промышленности и представители отрасли информационно-коммуникационных технологий.