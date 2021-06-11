Владимир Ефимов: Москва предоставит «Союзцветметавтоматике» 1 га земли под строительство
Научно-техническое предприятие по изготовлению измерительных приборов «Союзцветметавтоматика» расширит свои производственные мощности за счёт ввода в эксплуатацию нового корпуса.
Землю под его строительство Москва предоставит предприятию без проведения торгов, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва передаст компании «Союзцветметавтоматика» земельный участок в Останкинском районе под строительство нового корпуса площадью 14,4 тысячи квадратных метров. В него переедет в том числе и действующее производство. Инвестиции в проект составят 250 млн рублей, будет создано 110 новых рабочих мест, отметил вице-мэр.
На данный момент в Москве функционирует более 90 предприятий, специализирующихся на производстве контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов. В прошлом году объём производства этой отрасли увеличился на 2,4%. Суммарно в ней задействовано более 14 тысяч человек.
Предоставление земельных участков в аренду промышленным предприятиям без проведения торгов – действенная мера по привлечению новых производств и инвестиций в город. С начала года это уже девятое решение о предоставлении земли в рамках масштабных инвестиционных проектов по строительству объектов производственной направленности.