Владельцам ресторанов русской кухни во Франции угрожают убийством
Спецоперация России на Украине ударила по бизнесу граждан РФ за рубежом. Владельцам ресторанов русской кухни во Франции начали поступать угрозы - анонимы советуют им как можно скорее уехать из страны.
По словам рестораторов, раньше посетителям приходилось заранее бронировать столик в заведении, чтобы поужинать. Сейчас залы пустуют.
Управляющая рестораном русской кухни в Лионе Диана Саркисова отметила - от неизвестных ей поступали даже смертельные угрозы, хотя ресторан с момента спецоперации каждый день в определенное время раздает украинским беженцам еду. Её коллега в Париже Жорж Казарян, возглавляющий один их самых старых ресторанов русской кухни в столице, заявил, что, вероятнее всего, заведение попросту придется закрыть - долго проработать без посетителей ему не удастся. Известно, что он попросил полицейских делать обход перед его местом работы, поскольку опасается нападений, передает RT со ссылкой на BFM.TV.