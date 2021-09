Владелец Louis Vuitton и Dior откроет магазин люксовых чемоданов в Москве

Бизнес

Группа LVMH намерена открыть в России первый магазин бренда премиальных чемоданов Rimowa. На данный момент под магазин ищут помещение. Компанию интересует площадь до 150 кв. м.

Rimowa — немецкий бренд чемоданов и сумок, зародившийся в 1898 году. С этими чемоданами путешествуют Дэвид Бекхэм и Гвинет Пэлтроу, их рекламируют Рианна и Роджер Федерер. В 1950 году компания стартовала с производством чемоданов с рифленым алюминиевым корпусом, ставших визитной карточкой бренда. В 2016 году Rimowa была поглощена на 80% группой LVMH, а июне 2021 выкупила оставшиеся 20%. Сумма сделки неизвестна. В 2020 году помимо дорожных чемоданов Rimowa кроме начала также выпускать кейсы для часов, чехлы для телефонов и солнцезащитные очки.

LVMH — известный производитель предметов роскоши. Среди принадлежащих брендов: бренд одежды и аксессуаров Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Celine; вин и крепких напитков Moët and Chandon, Veuve Clicquot, Hennessy; косметики и парфюмерии Guerlain, Sephora; часов и украшений TAG Heuer, Hublot, Bvlgari, а с начала 2021 года — и Tiffany and Co. Группе также принадлежит гостиничный оператор Belmond.