Бизнес
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Бизнес
Русская планета
Бизнес

Вице-мэр Владимир Ефимов рассказал, зачем в Москве запустили горячую линию по вопросам КРТ

Кирилл Голубев
23 апреля, 2021 16:45
2 мин
Кирилл Голубев
23 апреля, 2021 16:45
2 мин

В Москве заработала новая горячая линия Центра поддержки экономики. Она ориентирована на решение актуальных вопросов, связанных с комплексным развитием территорий (КРТ) города. Как горячая линия ускорит процесс реализации программы, а также чем она полезна для собственников земельных участков, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новая горячая линия позвонит оперативно и эффективно выстраивать диалог с собственниками участков, которые попали под программу реорганизации, рассказал заммэра. Только за первый квартал текущего года город одобрил 27 проектов КРТ, а общий размер территории, которая будет подвержена благоустройству, – не менее 35 млн квадратных метров.

Также заммэра Ефимов отметил, что горячая линия поможет взаимодействовать с потенциальными инвесторами, которые намерены вкладываться в развитие территорий. Специалисты линии дадут предпринимателям необходимые консультации и ответят на интересующие вопросы. Каждая заявка будет рассмотрена в течение 15 рабочих дней, добавил вице-мэр, а порядок её рассмотрения будет определяться индивидуально.

Воспользоваться услугой горячей линии можно по телефону: +7 (495) 539-59-99, канал «4».

Напомним, «Единая горячая линия антикризисной поддержки бизнеса» была создана на базе Центра поддержки экономики Москвы в марте 2020 года. За это время к её специалистам поступило более 12 тысяч обращений предпринимателей.

Поделиться
ТЕГИ
Экономика
Мэрия
Ефимов
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!