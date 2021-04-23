Вице-мэр Владимир Ефимов рассказал, зачем в Москве запустили горячую линию по вопросам КРТ

Бизнес

В Москве заработала новая горячая линия Центра поддержки экономики. Она ориентирована на решение актуальных вопросов, связанных с комплексным развитием территорий (КРТ) города. Как горячая линия ускорит процесс реализации программы, а также чем она полезна для собственников земельных участков, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новая горячая линия позвонит оперативно и эффективно выстраивать диалог с собственниками участков, которые попали под программу реорганизации, рассказал заммэра. Только за первый квартал текущего года город одобрил 27 проектов КРТ, а общий размер территории, которая будет подвержена благоустройству, – не менее 35 млн квадратных метров.

Также заммэра Ефимов отметил, что горячая линия поможет взаимодействовать с потенциальными инвесторами, которые намерены вкладываться в развитие территорий. Специалисты линии дадут предпринимателям необходимые консультации и ответят на интересующие вопросы. Каждая заявка будет рассмотрена в течение 15 рабочих дней, добавил вице-мэр, а порядок её рассмотрения будет определяться индивидуально.

Воспользоваться услугой горячей линии можно по телефону: +7 (495) 539-59-99, канал «4».

Напомним, «Единая горячая линия антикризисной поддержки бизнеса» была создана на базе Центра поддержки экономики Москвы в марте 2020 года. За это время к её специалистам поступило более 12 тысяч обращений предпринимателей.