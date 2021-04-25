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Бизнес
Важнейшая технология Apple оказалась уязвима для проникновения
25 апреля, 2021 13:32
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Christoph Dernbach/dpa/Globallookpress
Ученые из располагающегося в Германии Дармштадского технического университета обнаружили проблему с передовой технологией Apple.
Дело в том, что функция AirDrop, использующаяся для передачи файлов через Wi-Fi и Bluetooth устройствами на iOS, имеет ряд уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками для получения номеров телефонов и адресов электронной почты.
По данным издания REGNUM, мошенники имеют возможность перехватить пакет данных подключившись к устройству Apple через Wi-Fi.
По предварительным оценкам, проблема может коснуться порядка 1.5 млрд устройств Apple по всему миру.
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