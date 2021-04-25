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Бизнес

Важнейшая технология Apple оказалась уязвима для проникновения

Кирилл Савушкин
25 апреля, 2021 13:32
1 мин
Кирилл Савушкин
25 апреля, 2021 13:32
1 мин
Christoph Dernbach/dpa/Globallookpress
Christoph Dernbach/dpa/Globallookpress

Ученые из располагающегося в Германии Дармштадского технического университета обнаружили проблему с передовой технологией Apple.

Дело в том, что функция AirDrop, использующаяся для передачи файлов через Wi-Fi и Bluetooth устройствами на iOS, имеет ряд уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками для получения номеров телефонов и адресов электронной почты.

По данным издания REGNUM, мошенники имеют возможность перехватить пакет данных подключившись к устройству Apple через Wi-Fi.

По предварительным оценкам, проблема может коснуться порядка 1.5 млрд устройств Apple по всему миру.

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ТЕГИ
Германия
Ученые
Apple
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