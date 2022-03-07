Valio, Paulig и Sephora прекращают работу в России
Из России уходят производитель молочной продукции Valio и кофе Paulig, а также косметический ритейлер Sephora.
Финские компании Valio и Paulig объявили, что решение связано с военной операцией РФ на Украине.
В Valio отметили, что у компании «нет этических предпосылок» для дальнейшей работы в РФ. В Paulig заверили, что остановка работы будет осуществляться немедленно и с учетом интересов сотрудников. Об уходе компаний из РФ написало РБК.
Sephora пообещала закрыть магазины и онлайн-продажи в течение 24 часов. Компания приостановила деятельность «до дальнейшего уведомления», сообщает РИА Новости.
Отметим, что на заводах Valio в России работает около 400 человек.
Ранее о своем уходе из России объявили бренды Coca-Cola, Danone, IKEA и другие. Прекращение работы в РФ связывали с военной операцией, которая длится с 24 февраля.