В жилом комплексе Москвы появится благоустроенный двор-парк стоимостью 1,5 млрд рублей

Бизнес

На территории семейного эко-квартала VERY, девелопером которого выступает ГК «Основа», появится двухуровневый двор-парк. Компания направит 1,5 млрд рублей на благоустройство и инфраструктуру нового проекта, расположенного в зеленом районе Марфино, всего в 20-ти метрах от Ботанического сада.

Помимо 4 жилых домов с подземным паркингом, здесь будут построены спорткомплекс с бассейном и детский садик. При этом объем инвестиций в благоустройство и озеленение территории составит 502 млн рублей.

Проект благоустройства комплекса VERY уникален по масштабам: площадь двухуровневого двора-парка превысит 2 га, здесь появятся центральная площадь с фонтаном и большой елью, спортивные и детские площадки, огромный парящий прогулочный мост с горками и смотровыми площадками. Элементами благоустройства также станут перголы с качелями, навесы и креативная многоуровневая подсветка.

По словам коммерческого директора ГК «Основа» Игоря Сибренкова, для активных игр и занятий спортом на территории двора-парка VERY будет создано 5 детских площадок с уникальными качелями, канатной дорогой, площадкой для игры с песком и водой, всевозможными детскими городками и горками. Также здесь будет две большие спортивные зоны с площадками для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол и зонами фитнеса и воркаута. Над одной из детских площадок сделают тент, а над спортивной - навес.

«Общая площадь всех этих площадок составляет 2,5 тыс. кв. метров. А по периметру всего двора будет сделана велосипедная дорожка протяженностью почти 1 километр», - рассказал Игорь Сибренков.

Озеленение станет еще одним особенным акцентом проекта – всего здесь будет высажено более 1 тыс. кустарников и деревьев, включая крупномеры. Ландшафтный дизайн всего комплекса органично связывают между собой грамотно распределенные зоны отдыха и активных игр детей. Растения для озеленения подобраны исходя из учета декоративных качеств и устойчивости к росту в городе.

Основа концепции озеленения эко-квартала VERY– декоративные и луговые травы, растения близких нашей местности климатических зон.

ГК «Основа» возводит эко-квартал VERY по проекту архбюро АПЕКС на стыке двух огромных зеленых территорий в границах Москвы – Главного Ботанического сада и Малого Ботанического сада. На месте бывшей гостиницы «Останкино» будут построены 4 жилых дома высотой 31 этаж и отдельно стоящий двухэтажный спортивный комплекс с бассейном. Также в проекте появятся встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест и отреставрированный пятиэтажный гостиничный корпус. Подход к организации пространства проекта также уникален: из общей площади участка в 2,89 га лишь 23% территории будет отдано под здания, а на оставшихся 77% территории выполнят уникальное авторское двухуровневое благоустройство и озеленение. Финансовым партнером ГК «Основа» по реализации семейного эко-квартала VERY выступает Сбербанк.